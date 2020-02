mobilezone eröffnet modernisierten Shop im Pilatusmarkt Kriens

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 29. Februar 2020

mobilezone hat die Umbauarbeiten des Shops im Krienser Einkaufszentrum Pilatusmarkt abgeschlossen und ihm ein neues und frisches Design verpasst. Die Ladenfläche im Erdgeschoss präsentiert sich ab heute im neuen Kleid.

Der modernisierte Shop verfügt über ein vollständiges Handy-Sortiment, Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet aller Anbieter (Swisscom, Sunrise, Salt und UPC) inklusive unabhängiger Beratung und Services. Im Zuge der Wiedereröffnung können die Kundinnen und Kunden zudem von exklusiven Eröffnungsangeboten von Swisscom, Sunrise, Salt, UPC und TalkTalk vor Ort profitieren.

Store Manager Meinhard Mirakaj sagt: «Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in den modernen Räumlichkeiten ein verbessertes Einkaufserlebnis bieten können».

Alle Mobiltelefone sind bei mobilezone mit oder ohne Abo (Neu-Abschluss sowie Vertragsverlängerung) sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar. Mit einer Erneuerung des Abo oder einer Verlängerung aller Tarifpläne von Swisscom, Sunrise, Salt oder UPC ist jedes Handy ab CHF 0.- Anzahlung erhältlich.

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an rund 80 Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.