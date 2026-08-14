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14.08.2026 07:24:36

Mobilezone-COO Lars Keller verlässt Unternehmen per 30. November 2026

mobilezone
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Rotkreuz ZG (awp) - Bei Mobilezone kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Der operative Chef Lars Keller habe sich entschieden, das Unternehmen nach einem Jahr im Amt per 30. November 2026 zu verlassen, teilte der Handyanbieter am Freitag in einem Communiqué mit.

Keller war seit Anfang 2026 Mitglied der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung der Mobilezone-Gruppe besteht künftig aus Konzernchef Roger Wassmer und Finanzchef Bernhard Mächler, wie es weiter hiess.

jb/ra

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