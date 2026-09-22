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22.09.2026 06:45:03
mobilezone baut Online-Vertriebsnetz aus: jusit Smartphones neu auch auf Apfelkiste.ch erhältlich
|
mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 22. September 2026
Die professionell aufbereiteten Smartphones der mobilezone Marke jusit sind ab sofort auch auf Apfelkiste.ch erhältlich. mobilezone baut damit das Online-Vertriebsnetz ihres auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäfts weiter aus und ist mit jusit neu auf einem der führenden Schweizer E-Commerce-Shops präsent.
Unter der Marke jusit vertreibt mobilezone professionell aufbereitete Smartphones bereits heute über die eigenen Online-Kanäle jusit.ch und mobilezone.ch, über sämtliche mobilezone Shops sowie über Digitec Galaxus. Neu kommt mit Apfelkiste ein weiterer Eigenkanal dazu: Der auf Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel spezialisierte E-Commerce-Anbieter, seit Juni 2026 Teil der mobilezone Gruppe, führt die jusit Geräte ab sofort in seinem Sortiment. Damit erreicht das Second Life-Angebot der Gruppe eine zusätzliche, ausgesprochen online-affine Kundschaft.
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Über mobilezone
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|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2397996
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2397996 22.09.2026 CET/CEST
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