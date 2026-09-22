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22.09.2026 06:45:03

mobilezone baut Online-Vertriebsnetz aus: jusit Smartphones neu auch auf Apfelkiste.ch erhältlich

mobilezone
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mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
mobilezone baut Online-Vertriebsnetz aus: jusit Smartphones neu auch auf Apfelkiste.ch erhältlich

22.09.2026 / 06:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

 

Rotkreuz, 22. September 2026

Die professionell aufbereiteten Smartphones der mobilezone Marke jusit sind ab sofort auch auf Apfelkiste.ch erhältlich. mobilezone baut damit das Online-Vertriebsnetz ihres auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäfts weiter aus und ist mit jusit neu auf einem der führenden Schweizer E-Commerce-Shops präsent.

Unter der Marke jusit vertreibt mobilezone professionell aufbereitete Smartphones bereits heute über die eigenen Online-Kanäle jusit.ch und mobilezone.ch, über sämtliche mobilezone Shops sowie über Digitec Galaxus. Neu kommt mit Apfelkiste ein weiterer Eigenkanal dazu: Der auf Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel spezialisierte E-Commerce-Anbieter, seit Juni 2026 Teil der mobilezone Gruppe, führt die jusit Geräte ab sofort in seinem Sortiment. Damit erreicht das Second Life-Angebot der Gruppe eine zusätzliche, ausgesprochen online-affine Kundschaft.


Für Apfelkiste schliesst sich damit der Smartphone-Kreislauf: Das Unternehmen kauft bereits heute gebrauchte Smartphones von Kundinnen und Kunden an. Wer sein bisheriges Gerät verkauft, kann künftig direkt auf ein aufbereitetes jusit Smartphone umsteigen – inklusive Garantie und passendem Zubehör aus dem bestehenden Sortiment. 


«Mit jusit auf Apfelkiste bauen wir unser Online-Vertriebsnetz konsequent weiter aus. Unsere aufbereiteten Geräte sind neu auch auf einem der führenden Schweizer E-Commerce-Shops präsent und erreichen damit Kundinnen und Kunden, die wir bisher nicht direkt angesprochen haben. Das Second Life-Geschäft ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern ein strategischer Pfeiler. Je mehr Kanäle wir dafür öffnen, desto mehr Geräte bringen wir zurück in den Kreislauf», sagt Gregor Vogt, Chief Marketing & Product Officer von mobilezone. 


Aufbereitung in der Schweiz mit Originalersatzteilen 
Ein Refurbished-Smartphone ist nicht einfach ein gebrauchtes Gerät. Zertifizierte Technikerinnen und Techniker von mobilezone reload prüfen, reinigen und reparieren die Smartphones und verwenden dabei ausschliesslich Originalersatzteile. Ankauf, Reparatur und Verkauf finden in der Schweiz statt. Vertrieben werden die aufbereiteten Geräte unter der Marke jusit – neu auch über Apfelkiste


Für Kundinnen und Kunden sind die geprüften und aufbereiteten Smartphones eine preislich attraktivere Alternative zu Neugeräten. Gleichzeitig verlängert die weitere Nutzung die Lebensdauer bestehender Geräte und schont Ressourcen. Besonders aktuell wird das mit Blick auf die neuen iPhone-Modelle im September: Viele Menschen wechseln dann ihr Smartphone – und genau diese Geräte sollen zurück in den Kreislauf statt ungenutzt in eine Schublade. 


Das Angebot ist online verfügbar unter www.apfelkiste.ch/refurbished-smartphones.html

Kontakt für Medienschaffende
Gregor Vogt 
Chief Marketing & Product Officer 
mobilezone holding ag 
mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone
Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).
www.mobilezoneholding.ch


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mobilezone holding ag
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Schweiz
Telefon: 041 400 24 24
E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch
Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
ISIN: CH0276837694
Valorennummer: A14R33
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2397996

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397996  22.09.2026 CET/CEST

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