mobilezone-Aktie: mobilezone organisiert eparatur- und Second Life-Geschäft neu

In Gehdistanz zum mobilezone Hauptsitz entsteht damit ein Service Hub für Instandhaltung, Reparatur und Refurbishing von Mobilgeräten, wie mobilezone Schweiz am Montag mitteilt.

Ausserdem wird der Name "mobiletouch" in "mobilezone reload" umbenannt. Der Umzug von Zweidlen im Kanton Zürich an den neuen Standort in Rotkreuz ist bereits per Ende vergangener Woche erfolgt.

Die Neuorganisation sei ein "logischer Schritt" um die Prozesse zu verbessern und Synergien effizienter zu nutzen. Der strategische Fokus auf das Reparatur- und Refurbishing-Geschäft werde dadurch gefestigt und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsstrategie gestärkt.

Rotkreuz (awp)