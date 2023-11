mobilezone-Aktie legt zu: mobilezone-Netzwerkbetreiber verinbaren weitere Zusammenarbeit mit Sunrise

Die langjährige Zusammenarbeit sei damit auch für die nächsten Jahre vereinbart, teilte mobilezone am Donnerstag mit.

Beide MVNO-Anbieter der mobilezone-Gruppe würden stark wachsen, heisst es weiter. Der MVNO-Vertrag (Mobile Virtual Network Operator) mit Sunrise sei nun vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert worden.

Unter "Mobile Virtual Network Operator" - versteht man virtuelle Mobilfunker. Das sind Anbieter, die sich in ein Mobilfunknetz einmieten. Ein eigenes Handynetz betreiben sie nicht.

Die mobilezone-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,15 Prozent im Plus bei 14,04 Franken.

Zürich (awp)