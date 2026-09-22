mobilezone-Aktie fester: jusit-Handys werden auch über Apfelkiste verkauf

Geräte der konzerneigenen Marke jusit werden neu auch über den Onlinehändler Apfelkiste verkauft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Apfelkiste gehört seit Juni 2026 zur mobilezone-Gruppe. Bislang vertreibt mobilezone die jusit-Smartphones über jusit.ch und mobilezone.ch, die eigenen Läden sowie über Digitec Galaxus. Mit Apfelkiste kommt damit ein weiterer digitaler Vertriebskanal hinzu.

Die gebrauchten Smartphones werden von mobilezone in der Schweiz geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert. Dabei würden ausschliesslich Originalersatzteile verwendet. Auch Ankauf und Verkauf der Geräte erfolgten in der Schweiz.

Im Schweizer Handel gewinnt die mobilezone-Aktie stellenweise 0,80 Prozent auf 12,54 CHF.

yz/rw

Risch (awp)