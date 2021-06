Mobileum Inc. acquiert Developing Solutions

L'acquisition renforce la position de leader de Mobileum sur le marché des tests 5G

CUPERTINO, Californie, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis Developing Solutions, un fournisseur de logiciels de test de réseau qui se concentre sur les tests de réseau central pour les cas d'utilisation en charge et en laboratoire couvrant la 3G, la 4G, la 5G et le sous-système multimédia IP (« IMS »).

L'acquisition de Developing Solutions poursuit la stratégie de croissance de Mobileum, en créant une plateforme d'analyse axée sur les télécommunications, dotée d'une infrastructure de test robuste et d'un ensemble étendu d'interfaces réseau, permettant aux opérateurs d'optimiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience client lors de la transition vers la 5G et les réseaux de nouvelle génération.

« L'acquisition de Developing Solutions est une étape naturelle dans l'évolution de Mobileum, alors que nous continuons à renforcer le marché et à créer une plateforme d'analyse exploitable ainsi qu'une infrastructure de test de bout en bout pour soutenir les opérateurs de télécommunications tout au long de leur parcours de transformation. Avec l'avènement de la 5G, les opérateurs doivent s'adapter plus rapidement aux changements du marché tout en conservant le plus haut niveau de prestations de services. Par conséquent, il est de plus en plus important que les opérateurs disposent de capacités de test d'intégration de système qui transcendent l'écosystème 5G, et qu'ils aient le pouvoir de contrôler la performance des données à haute densité dans un contexte de réseaux de plus en plus complexes, automatisés et dynamiques », a commenté Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

« Alors que le lancement des réseaux autonomes 5G, les nouveaux cas d'utilisation de l'IoT et le découpage du réseau continuent de s'accélérer, la capacité des opérateurs de télécommunications à automatiser entièrement les tests des nouveaux services et applications sera essentielle pour accroître leur agilité commerciale et soutenir de nouvelles sources de revenus. En rejoignant Mobileum, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une solution unifiée et totalement intégrée qui englobe tous leurs besoins en matière de tests - du laboratoire au réseau en direct », a commenté John Minnis, PDG et fondateur de Developing Solutions.

Mobileum n'a pas cessé de développer sa gamme d'offres d'analyse dans les années qui ont suivi son acquisition en 2016 par Audax Private Equity. Forte de ses 19 années de leadership dans le domaine de l'itinérance, Mobileum s'est appuyée sur sa connaissance des télécommunications mobiles pour développer sa plateforme « Active Intelligence », qui fournit des informations exploitables en temps réel dans les domaines de l'itinérance, des tests, de la fraude et de la sécurité.

Developing Solutions est un partenaire de longue date de Mobileum dans le domaine des tests. Cette acquisition permettra aux deux sociétés de renforcer leur partenariat et d'intégrer le produit dsTest de Developing Solutions à la solution de test actif de Mobileum, SITE. La solution combinée fournira aux opérateurs de télécommunications des solutions de test et de vérification de bout en bout pour l'ensemble du cycle de vie des réseaux et des services, du laboratoire à la production. L'offre élargie de Mobileum fournira aux transporteurs une plateforme de test d'applications personnalisable et de bout en bout qui s'intègre facilement à d'autres outils d'automatisation et réduit les coûts opérationnels en permettant une intégration et une livraison modernes et continues avec une approche DevOps.

L'intégration permettra de réaliser des tests automatisés dans un environnement d'intégration et de déploiement continus (« CI/CD »), offrant des capacités étendues d'émulation du cœur de la 5G, des tests d'API et des capacités d'automatisation des tests de la 5G. Le regroupement des deux entreprises facilitera le développement et le déploiement de nouveaux tests, améliorant la flexibilité et permettant aux utilisateurs d'aborder n'importe quel scénario de test 5G, conduisant à des lancements de services plus rapides et à des coûts opérationnels réduits.

Cette acquisition renforcera également l'équipe d'ingénieurs de Mobileum et améliorera ses compétences et son expertise en matière de réseau central 5G, augmentant ainsi sa capacité à aider à résoudre certains des défis les plus complexes qui émergent au cœur du réseau et à être au service de plus de 900 clients dans le monde.

À propos d'Audax Private Equity

Audax Group est l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs, avec des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de $27 milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses activités de capital-investissement et de dette privée. Audax Private Equity a investi plus de $6 milliards de dollars dans plus de 135 plateformes et plus de 950 entreprises complémentaires, et investit actuellement à partir de son sixième fonds d'investissement privé, doté de $3,5 milliards de dollars. Grâce à son approche disciplinée « Buy & Build », Audax cherche à aider les entreprises de la plateforme à réaliser des acquisitions complémentaires qui alimentent la croissance des revenus, optimisent les opérations et augmentent considérablement la valeur des capitaux propres. Comptant plus de 250 employés et plus de 100 professionnels de l'investissement, la société est un important partenaire financier pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Audax Private Equity : www.audaxprivateequity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Developing Solutions

Fondée en 2002, Developing Solutions, est une entreprise d'équipements de test qui possède une vaste expérience dans les secteurs des télécommunications et de l'échange de données. L'entreprise est située dans la région métropolitaine de Dallas. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.developingsolutions.com/

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est un des principaux fournisseurs d'analyses de télécommunications pour l'itinérance, les services de réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests de connectivité nationale et internationale. Plus de 900 opérateurs s'appuient sur sa plate-forme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, en Belgique, à Dubaï, en Allemagne, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg