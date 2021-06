Mobileum Inc. acquiert Convene Networks

Le portefeuille élargi renforce les capacités de Mobileum en matière de réseaux centraux 5G pour soutenir les petits opérateurs et les réseaux privés

CUPERTINO, Californie, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, ainsi que les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'il a acquis Convene Networks, un fournisseur technologique de solutions réseau central intégrées pour les réseaux 3G/4G/5G. L'acquisition élargit l'empreinte technologique des réseaux centraux de Mobileum, en étendant son portefeuille de solutions 5G Core (« 5GC ») et en fournissant des solutions commerciales prêtes à l'emploi (« COTS ») « 5G-in-a-box » pour les petits opérateurs et les réseaux privés.

Cette acquisition fait suite à la récente acquisition de Developing Solutions et elle s'inscrit dans la stratégie de croissance de Mobileum depuis son acquisition par Audax Private Equity en 2016, en poursuivant la construction d'une suite intégrée de solutions analytiques pour accompagner les opérateurs télécoms dans le déploiement de la 5G, le lancement de nouveaux services IoT et l'accélération de leur transformation numérique.

La plate-forme Active Intelligence de Mobileum est une technologie d'analyse de pointe axée sur les télécommunications qui prend en charge l'itinérance, les services réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests. Convene Networks améliorera les capacités de son réseau central en fournissant les éléments de réseau nécessaires à la prise en charge d'une infrastructure sécurisée entièrement virtualisée et en étendant les fonctions essentielles d'authentification, de gestion des abonnements et d'analyse du cœur de la 5G. Grâce à ces nouvelles capacités, Mobileum peut fournir aux opérateurs de télécommunications une offre de réseau 5G plus large, livrée sous la forme d'un ensemble intégré, évolutif et hautement efficace, et qui peut être utilisé pour soutenir les petits porteurs et les cas d'utilisation de réseaux privés.

« Convene Networks est une entreprise technologique exceptionnelle qui propose un ensemble de produits innovants qui contribueront à accélérer notre stratégie de croissance en matière de 5G. Le portefeuille de solutions réseau de Mobileum aide les fournisseurs de services à monétiser leur réseau et leurs environnements de service, leur permettant ainsi d'offrir des services B2B et B2C de nouvelle génération avec une efficacité inégalée. Cette acquisition renforce nos fondations et élargit nos solutions au cœur de la 5G et fournit un "bastion" pour construire et développer notre vision de la 5G », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

Le portefeuille de produits de Convene Networks, notamment le contrôleur de routage et de session GTP ConveneGSC, le serveur d'abonnés domestiques ConveneHSS et le registre d'identité des équipements ConveneEIR, s'intégrera au portefeuille Active Intelligence de Mobileum et son équipe d'ingénieurs renforcera l'équipe d'experts en réseaux centraux de Mobileum.

Audax Group est l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs, avec des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de 27 milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses activités de capital-investissement et de dette privée. Audax Private Equity a investi plus de 6 milliards de dollars dans plus de 135 plates-formes et plus de 950 entreprises complémentaires, et investit actuellement à partir de son sixième fonds d'investissement privé, doté de 3,5 milliards de dollars. Grâce à son approche disciplinée « Buy & Build », Audax cherche à aider les entreprises de la plateforme à réaliser des acquisitions complémentaires qui alimentent la croissance des revenus, optimisent les opérations et augmentent considérablement la valeur des capitaux propres. Comptant plus de 250 employés et plus de 100 professionnels de l'investissement, la société est un important partenaire financier pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Audax Private Equity : www.audaxprivateequity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Convene Networks est un fournisseur de solutions logicielles pour les marchés du sans fil et des télécommunications. Convene Networks fournit des solutions fiables et à haute disponibilité pour répondre aux besoins des clients, transformant la façon dont les fournisseurs de services de télécommunications conçoivent et développent leur réseau. L'entreprise se concentre principalement sur le développement de solutions logicielles de réseau de télécommunications à haute performance, spécialement conçues pour la NFV. Les solutions de Convene Networks permettent aux fournisseurs de services de faire évoluer rapidement les nœuds critiques des réseaux mobiles pour répondre aux exigences de leurs réseaux en constante évolution, tout en offrant les meilleures performances du marché. Convene Networks aide les fournisseurs de services de télécommunications à accélérer l'innovation en supprimant les complexités des plateformes matérielles dédiées, afin qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur activité.

Mobileum est un des principaux fournisseurs d'analyses de télécommunications pour l'itinérance, les services de réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests de connectivité nationale et internationale. Plus de 900 opérateurs s'appuient sur sa plate-forme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, en Belgique, à Dubaï, en Allemagne, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

