Mobile TeleSystems (Spons ADRs) liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobile TeleSystems (Spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.88 RUB, nach 3.59 RUB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 232.47 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213.77 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch