Mobile Telecommunications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mobile Telecommunications hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.02 KWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Telecommunications 0.010 KWD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 614.9 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mobile Telecommunications 581.6 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch