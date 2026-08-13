Mobile Telecommunications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mobile Telecommunications gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 KWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 568.0 Millionen KWD – ein Plus von 4.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobile Telecommunications 541.5 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch