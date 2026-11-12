Mobile Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mobile Infrastructure hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 9.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch