Mobile Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mobile Infrastructure stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Infrastructure -0.110 USD je Aktie generiert.

Mobile Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch