Mobile Factory, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mobile Factory, liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobile Factory, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 35.17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Factory, 27.23 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 875.9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 821.3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch