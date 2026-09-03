Mobilatervinning i Sverige AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mobilatervinning i Sverige AB präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.9 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.9 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch