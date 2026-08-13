Mobia Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mobia Medical gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.32 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.320 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig wurden 13.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mobia Medical 6.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch