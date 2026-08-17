mobcast: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

mobcast hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.24 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1.410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

mobcast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 691.3 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch