Mobavenue Ai Tech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mobavenue Ai Tech lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.46 INR gegenüber 0.970 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 767.0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 41.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 543.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch