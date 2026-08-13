Mobavenue Ai Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mobavenue Ai Tech hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.51 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.180 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 728.5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mobavenue Ai Tech 55.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch