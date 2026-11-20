Mo-BRUK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Mo-BRUK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14.03 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11.030 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150.3 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mo-BRUK einen Umsatz von 83.1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch