Mo-BRUK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mo-BRUK lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.56 PLN, nach 3.97 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102.4 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 51.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.5 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch