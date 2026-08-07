MNTN A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MNTN A präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresviertel hatte MNTN A -0.650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.5 Millionen USD – ein Plus von 20.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MNTN A 68.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch