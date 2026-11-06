MNTN A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MNTN A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MNTN A mit einem Umsatz von insgesamt 80.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14.61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch