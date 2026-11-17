MNC solution hat am 15.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 285.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 348.67 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.12 Prozent auf 71.72 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87.59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch