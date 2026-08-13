MMTC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MMTC hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MMTC 0.300 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50.0 Prozent auf 6.8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13.6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch