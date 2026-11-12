MMTC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MMTC hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 INR. Im Vorjahresviertel hatte MMTC 1.14 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch