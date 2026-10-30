MML Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MML Acquisition gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei MML Acquisition ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren 0.150 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch