Mme Isabelle Trottier nommée directrice du Conservatoire de musique de Val-d'Or

QUÉBEC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est heureux d'annoncer la nomination de madame Isabelle Trottier au poste de directrice du Conservatoire de musique de Val-d'Or.

« En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de direction, je souhaite la bienvenue à Mme Trottier, qui a su démontrer avec passion et enthousiasme son engagement envers le Conservatoire de musique de Val-d'Or et ses idées pour continuer de le voir grandir en Abitibi-Témiscamingue », a déclaré Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Le conseil d'administration se joint à Mme Letendre pour lui souhaiter bon succès dans ses nouveaux défis.

Depuis 2015, Mme Trottier enseigne l'art lyrique au Conservatoire de musique de Val-d'Or, de même que des matières théoriques. Impliquée dans plusieurs projets au Conservatoire et dans la communauté, elle a également siégé à différentes instances du Conservatoire dont la Commission des études en musique. Mme Trottier a également dirigé des projets musicaux innovateurs à Val-d'Or tels que l'oratorio « La Nativité » de François Panneton (unique reprise depuis sa création en 2001) et une version pour chœur et orchestre du concerto « Le Printemps » de Vivaldi. Elle a coordonné différents projets dont la résidence d'artiste CoOpéra de Rouyn-Noranda en plus d'offrir des ateliers de formation au Réseau Libre-Savoir à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Mme Trottier entrera en fonction le 8 juillet 2019. Elle succédera à M. Jean St‑Jules qui a pris une retraite bien méritée après plus de trente ans au Conservatoire dont quinze ans à titre de directeur du Conservatoire de musique de Val-d'Or.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au cœur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants.

conservatoire.gouv.qc.ca

