MMC UAV lance un nouvel hydrone offrant une durée de vol record de 15 heures

SHENZHEN, Chine, 20 septembre 2019 /CNW/ - MMC UAV, au salon InterGEO 2019 qui s'est tenu le 17 septembre en Allemagne, le plus grand salon de géoinformation, a lancé son nouvel hydrone Griflion H affichant une durée de vol record de 15 heures. Cet aéronef, alimenté à l'hydrogène, qui décolle et atterrit à la verticale, bénéficie d'une conception intégrée avec une batterie hydrogène à grande stabilité développée par MMC.

Efficacité accrue des missions grâce à une durée de vol de 15 heures

Le point fort du Griflion H est sa durée de vol prolongée, grâce à sa batterie à hydrogène avec plaque en métal bipolaire de haute efficacité, qui dispose également d'une capacité de stockage maximale d'hydrogène de 27 L. Son temps de vol a atteint 15 heures sans charge utile et 10 heures avec une charge utile de 3 kg, un temps record, alors que la plupart des drones sur le marché n'ont qu'une durée de vol maximale de 2 heures. Cette différence se fait sentir sur le terrain, lors des travaux de cartographie, puisque la mission est généralement interrompue par de multiples décollages et atterrissages à divers endroits, minant donc l'efficacité de celle-ci. Outre le temps de vol prolongé, qui accroît énormément l'efficacité des missions, le Griflion H offre également, entre autres caractéristiques, une manœuvre commode, une haute sécurité, une large couverture de zone, zéro émission et un faible niveau sonore. Adapté à différentes charges utiles, il répond aux besoins des clients du monde entier exerçant leur métier dans les domaines tels que l'arpentage et la cartographie, le sauvetage, la sécurité et la protection, la surveillance des frontières et la surveillance des forêts.

Produits en chaîne industrielle de conception intégrée

Du fait de sa position, étant l'une des rares sociétés capables d'intégrer des chaînes industrielles et de mener des activités de R-D de manière indépendante, MMC UAV a développé son propre système d'alimentation à hydrogène comprenant une batterie à hydrogène, un cylindre à hydrogène, une soupape de réduction de pression, un compresseur à hydrogène et un générateur d'hydrogène.

En 2016, MMC UAV a lancé le premier multirotor au monde, alimenté à l'hydrogène, HyDrone 1800, avec une durée de vol de 273 minutes. Le Griflion H a fait l'objet de mises à niveau d'ensemble et dispose maintenant d'un système d'alimentation en hydrogène qui a battu son propre record de temps de vol. La conception intégrée resserre les liens entre le drone, la batterie à combustible et la charge utile.

À propos de MMC

MMC UAV, éminent fabricant industriel d'aéronefs téléguidés (UAV), se spécialise dans la production de dispositifs UAV de haute performance. Outre son portefeuille de produits en chaîne industrielle, portefeuille bien établi comprenant des drones, des cellules d'aéronefs, des systèmes d'alimentation, des commandes de vol, des transmission d'images et des stations de contrôle au sol, la société propose également des prestations optimales, en termes de solutions UAV et de services OEM et ODM, desservant des clients internationaux dans divers domaines (inspection, sécurité publique, recherche et sauvetage, arpentage et cartographie, protection de l'environnement et d'autres encore), afin qu'ils puissent travailler en toute sécurité, avec une efficacité accrue et à moindre coût.

