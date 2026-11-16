MLP Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MLP Group hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 PLN, nach 0.440 PLN im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MLP Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 136.0 Millionen PLN im Vergleich zu 101.2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch