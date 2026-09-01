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01.09.2026 06:37:00
MLOPTIC A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MLOPTIC A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MLOPTIC A ein Ergebnis je Aktie von 0.310 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 244.4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 176.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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