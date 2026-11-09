MKSystem stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MKSystem hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 855.8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 795.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch