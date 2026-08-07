MKSystem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MKSystem hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MKSystem ein EPS von -6.560 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 722.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 735.6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch