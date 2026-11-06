MKS Instruments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MKS Instruments präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3.26 USD gegenüber 1.10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.41 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 988.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch