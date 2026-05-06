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07.05.2026 00:31:48

MKS Inc. Bottom Line Rises In Q1

MKS Instruments
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(RTTNews) - MKS Inc. (MKSI) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $84 million, or $1.18 per share. This compares with $52 million, or $0.77 per share, last year.

Excluding items, MKS Inc. reported adjusted earnings of $157 million or $2.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.2% to $1.078 billion from $936 million last year.

MKS Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84 Mln. vs. $52 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $0.77 last year. -Revenue: $1.078 Bln vs. $936 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.60 To $ 3.20 Next quarter revenue guidance: $ 1.160 B To $ 1.240 B

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