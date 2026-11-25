|
25.11.2026 06:37:00
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 98.0 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85.8 Millionen MYR umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0.070 MYR gegenüber 0.080 MYR im Vorjahr.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.91 Prozent auf 356.26 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 363.19 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen schliessen tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte stärker. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen mit knappen Verlusten. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.