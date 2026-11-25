MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 98.0 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85.8 Millionen MYR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0.070 MYR gegenüber 0.080 MYR im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.91 Prozent auf 356.26 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 363.19 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch