MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 MYR, nach 0.020 MYR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.4 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 78.6 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch