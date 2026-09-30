MKB Bank Nyrt Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MKB Bank Nyrt Registered A hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 77.00 HUF. Im Vorjahresquartal waren 7.24 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.93 Prozent auf 293.12 Milliarden HUF. Im Vorjahresviertel hatte MKB Bank Nyrt Registered A 298.88 Milliarden HUF umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch