MK2 Ventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MK2 Ventures hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MK2 Ventures -0.030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch