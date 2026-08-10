Mizuno vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mizuno hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79.28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 63.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 71.51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63.53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch