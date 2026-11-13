Mizuno informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mizuno hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61.51 JPY, nach 65.08 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 67.58 Milliarden JPY gegenüber 62.98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch