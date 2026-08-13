MIZUHO MEDY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MIZUHO MEDY hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12.78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.33 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch