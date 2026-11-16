MIZUHO MEDY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MIZUHO MEDY hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39.54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29.82 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MIZUHO MEDY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.70 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch