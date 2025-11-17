Mizuho Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mizuho Financial Group hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 160.30 JPY. Im letzten Jahr hatte Mizuho Financial Group einen Gewinn von 109.21 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mizuho Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2’101.28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2’107.34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch