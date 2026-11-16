Mizuho Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mizuho Financial Group hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 195.28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 160.30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’367.03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mizuho Financial Group einen Umsatz von 2’101.28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch