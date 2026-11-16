Mizuho Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Mizuho Financial Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 0.220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.28 Prozent auf 14.86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch