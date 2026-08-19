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19.08.2026 06:37:00
Mizrahi Tefahot Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mizrahi Tefahot Bank präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.49 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Mizrahi Tefahot Bank 5.60 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Mizrahi Tefahot Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.99 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.89 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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