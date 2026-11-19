Mizrahi Tefahot Bank hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.25 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.71 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17.50 Prozent auf 6.94 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel hatte Mizrahi Tefahot Bank 8.41 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch