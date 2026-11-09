Miyazaki Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Miyazaki Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44.47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37.96 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.09 Prozent auf 23.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch