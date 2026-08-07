Miyazaki Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Miyazaki Bank liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Miyazaki Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53.28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42.11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch